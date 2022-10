„Bohužel vezeme z venku prohru 2:0,“ litoval po utkání jeden z poříčanských trenérů Miroslav Doležal. „Opakujeme stále stejné chyby, po kterých inkasujeme laciné branky. Navíc naše útočné snahy končily u vápna a hrozne těžko jsme si vytvářeli brankové příležitosti. Je potřeba už konečně zvednout prapor a jít zabojovat o body, jelikož je to zatím málo z naší strany,“ přidal Doležal.

Branky: 11. Hanč, 47. Majid. Poločas: 1:0.

Beroun – Sokoleč 0:2

„Obrovsky cenné tři body. Kluci utkání odbojovali a zaslouží si pochvalu. Hřiště v Berouně bylo ve velmi špatném stavu, v dopoledních hodinách zde sehrál utkání tamní dorost za silného deště. Proto zápas moc krásy nepobral. Byl to spíše boj a válka. A kluci válku vyhráli. Musím extra vyzdvihnout výkon Radka Finka, který neprohrál jediný souboj. Děkuji i našim fanouškům, kterých bylo v Berouně možná i více než domácích fandů,“ vyprávěl po utkání trenér hostí Jan Hlavatý.

Branky: 34. a 45+1. Snop. Poločas: 0:2.

Polaban Nymburk – Vlašim B 5:1

„V utkání jsme hlavně v prvním poločase měli herní převahu a dokázali jsme se prosadit hned v úvodu. V druhé minutě skóroval Vacík, vzápětí Hobík. V prvním poločase jsme ještě měli několik dalších šancí, soupeře držel výborný gólman. Druhá půle se nesla ve stejném duchu, prosadil se opět Vacík, po něm Jarschel a v závěru nádhernou ranou Bílek. Škoda obdržené branky, která kazí dojem z jinak herně vydařeného utkání,“ řekl nymburský kormidelník Lukáš Vlk.

Branky: 2. a 76. Vacík, 6. Hobík, 55. Jarschel, 89. Bílek – 85. Lažan. Poločas: 2:0.

Kanonýr Deníku Jan Vacík slavil první góly za dospělé. Dal hattrick

Bohemia Poděbrady – Poříčí 3:1

„V sobotu jsme odmítli drama a zřejmě jsme měli předtuchy, protože toho jsme si ve sváteční den užili vrchovatě. Zatím bezchybný lídr soutěže z Poříčí k nám přijel s kvalitním kádrem a chutí hrát kombinační fotbal. My jsme na tom byli obdobně. Po propršeném dni jsme byli poprvé nuceni odehrát utkání na umělé trávě. Celý zápas byl vidět svižný fotbal spíše celokrajského parametru. Vyhecovaný zápas jsme zlomili v průběhu druhé půle, kdy nám vycházela útočná hra. Soupeř se snažil být aktivní, ale víc než k pološancím to nevedlo. Jsme rádi, že jsme vyhráli před slušnou atmosférou proti favoritovi soutěže,“ radoval se kapitán Bohemie Jiří Voříšek.

Branky: 52. Králík, 63. a 90+9. Martínek. ČK: 89. Králík. Poločas: 0:0.

Čáslav B – Slovan Poděbrady 3:3

„V té personální krizi je to pro nás dobrý výsledek. Už jsme pro hrávali 1:3, ale nakonec jsme uhráli remízu. Asi čtyřikrát jsme nedali do prázdné brány. Kluci se snaží, nemám jim co vyčítat. Bojovností jsme ve druhém poločase došli alespoň pro bod. Udělali jsme chyby, ale také jsme asi měli více gólovek než soupeř. Je to škoda, měli jsme i na vítězství. Urvali jsme remízu a snad nám to pomůže do dalších zápasů,“ řekl Libor Pala, trenér Slovanu Poděbrady.

Branky: 32. Vilím, 43. a 54. Ronovský – 50. Horák, 84. a 90+2. Mišák. Poločas: 2:0.

Lysá – Hlízov 2:2

„Potřebovali jsme zabrat a získat konečně doma tři body a vzhledem k průběhu zápasu jsme hodně zklamaní,“ ulevil si hrající trenér Lysé Matěj Brabec. „Začali jsme pasivně a soupeř dal rychle gól po standardce, vyrovnání nás nakoplo a hra se vyrovnala. „Druhá půle byla boj o střed hřiště a po rychlém povedeném brejku jsme šli do vedení. Pak jsme neproměnili loženku a v závěru zápasu jsme dost lacino přišli o vítězství. Remíza asi odpovídá, ale vedení jsme už měli jednoznačně udržet,“ dodal Brabec.

„Na velmi těžkém terénu jsme chtěli něco změnit a hrát jednoduše vzadu a s ohledem na sestavu i pro nás netradičně v bloku. Dvacet minut si myslím, že jsme byli jednoznačně lepší, dali jsme vedoucí gól po rohu Kubou Švecem a další dvě příležitosti jsme neproměnili. Po odraženém míči jsme bohužel zbytečně spáchali jasnou penaltu, po které jsme úplně vypadli z role a Lysá byla až do poločasu lepším týmem. Po přestávce se na horšícím se terénu hrálo nahoru - dolů a my jsme opět nevyužili tisíciprocentní šanci z metru do prázdné brány. A trest přišel vzápětí z brejku, kdy jsme dvakrát nebyli schopni přerušit rychlou akci domácích. Podle mě zasloužené vyrovnání přišlo v devadesáté minutě po vysunutí stopera Růžičky na hrot, kde uhrál souboj a vysunul skórujícího Váňu. Po průběhu asi bod bereme, ale straší mě velké množství obdržených branek od začátku soutěže v naší síti. Zvláště když jsme měli několik let po sobě nejméně obdržených branek v soutěži,“ uvedl hlízovský kouč David Linhart.

Branky: 20. Brabec (z PK), 57. T. Kříž – 11. Švec, 90. Váňa. Poločas: 1:1.

Čelákovice – Luštěnice 0:0

„Utkání s druhým celkem tabulky přineslo na těžkém terénu zajímavý fotbal. Tentokrát měl trenér k dispozici úplný kádr. Zápas otevřela nepřesná střela Filipa, poté jsme zahrávali několik rohů, které nepřinesly žádný efekt, ale ani hosté nenechávali obranu v klidu. První šanci měl Brabec, který utekl soupeři a nastřelil jen tyč, a krátce poté Kovalov nepřekonal ve vyložené šanci brankaře Januru. Ten předvedl skvělý zákrok. I soupeř mohl jít do vedení, ale hlavička Gruse skončila na břevnu. Druhý poločas otevřel trestný kop odvrácený Maškem, akci Unionu po ose Kovalov - Dalekorej ukončil brankař a hlavička Dalekoreje skončila v náruči gólmana. Po naší nepřesné rozehrávce měl šanci otevřít skóre Semerák, leč Jandu nepřekvapil. Stejně si domácí brankař poradil s akcí Hůlky. Na obou stranách bylo několik náznaků šance, ale obě obrany pracovaly spolehlivě, a tak utkání skončilo zaslouženou remízou a pro nás to znamená první bodový zisk z domácího trávníku,“ uvedl Milan Šikl, sekretář čelákovického klubu.