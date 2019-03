Divišov – Lysá 2:1

„Byl to spíše boj než nějaký líbivý fotbal,“ přiznal hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský. „My jsme si první poločas vytvořili tři dobré příležitosti, ale hlavička Ježka šla nad branku a Novák místo střely z malého vápna volil nesmyslnou přihrávku na obsazeného Ježka. Domácí tým se dostal k vážnějšímu ohrožení Rathouského branky v samém závěru poločasu a křižná střela domácího hráče se odrazila od tyče do sítě,“ popsal první půli kouč Sosnovský. „Ve druhé půli jsme museli hru otevřít a soupeř hrál na brejky. Jeden se mu vydařil a odskočil do dvoubrankového vedení. Nám se podařilo snížit až v závěru utkání, když se prosadil Novák. S bojovností svých hráčů jsem spokojený, horší už je to s produktivitou. Z těch šancí musíme skórovat, jinak to na bodové zisky stačit nebude,“ dodal kouč.

Branky: 45. J. Vondrák, 72. M. Vondrák – 88. D. Novák. Rozhodčí: Stránský. ŽK: 3:2. Diváci: 65. Poločas: 1:0.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – Švorba, Kubín, Vránek – T. Kříž (78. Sosnovský), O. Poborský (76. Zápotocký), Brabec, Urban, Veselý – Ježek, D. Novák.

(kub)