„Za tento zápas musím kluky pochválit,“ byl spokojený jeden z poříčanských trenérů Miroslav Doležal. „Navázali jsme na herní progres z Příbrami a Velimi a byli jsme za to odměněni. Přístup, ochota a bojovnost - tři věci, které vedly k jednoznačnému výsledku,“ radoval se Doležal. „Zápas byl plný soubojů a byla to spíše chvílemi i válka. Ale tři body zůstaly zaslouženě doma. Za co kluky naopak nepochválím, je proměňování brankových příležitostí, kterých jsme měli spousty,“ mrzelo poříčanského kormidelníka.

Branky: 14. Bím, 21. a 90+2. Dukay. ČK: 73. Samek (Doksy). Poločas: 2:0.

Poříčany: Vymazal – Gajdasz, Kutina, Hanzl, Makovský, Němec (67. Krombholz), Řehák, Dukay, Urban (46. Pařízek), Bím (87. Kohout), Janda (83. Dobřanský).