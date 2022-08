„Pokud by se nám dařilo opakovat výkony jako v přípravných zápasech, měli bychom se pohybovat v horní polovině tabulky. Mým přáním by bylo do pátého místa. Kádr i zkušenosti na to máme. Ale soutěž bude určitě opět dost vyrovnaná,“ má jasno před začátkem nového ročníku Miroslav Čepelka, vedoucí semického mužstva.