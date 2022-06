„Nebyl to striktní cíl, ale vzhledem ke kádru, historii Spartaku a tomu, že se povedlo angažovat Míru Slepičku, jsme na postup cílili. Co se týče áčka, je spokojenost velká,“ pochvaluje si.

A není divu, že je prezident klubu spokojený. Příbram, která se dlouho přetahovala o prvenství s Doksy, totiž dokázala posbírat 55 bodů ve 27 zápasech a před posledním kolem má nedostižný čtyřbodový náskok před Nelahozevsí. Příbramští během ročníku bavili ofenzivním fotbalem a soupeřům nasázeli rovných 98 branek. S přehledem nejvíc v celé soutěži. Svůj obří podíl na tom měl i zmiňovaný Slepička, autor 35 gólů.

„Pro Spartak je to velký úspěch. Mně se sice dařilo střelecky, ale je to zásluha všech lidí, kteří se kolem klubu točí. Bez kluků bych ty góly nedal. Jsem samozřejmě rád, že se to povedlo. Mám ještě tajné přání, abychom dali za sezonu sto gólů. Chybí dva, hrajeme poslední zápas,“ říká před soubojem s Velkou Dobrou čtyřicetiletý kanonýr.

Právě utkání s Velkou Dobrou, ve kterém bude klub moci dosáhnout na magickou stovku nastřílených gólů, bude také oslavou postupu do krajského přeboru. „V sobotu se hraje poslední zápas, pak hraje ještě béčko. Kluci mají hned po zápase posezení, kam všechny pozvali. Od pěti bude DJ, posedíme s muzikou a oslavíme to,“ prozradil Králíček.

V nadcházející sezoně ale půjde Spartak do neznámého prostředí. V krajském přeboru totiž dojde k zásadní obměně týmů. „Soutěž je pro nás s otazníky. Z divizí padá asi sedm Středočechů a další dva postupují, takže se obmění polovina krajského přeboru. Vzhledem k sestupujícím se dá říct, že to bude polodivizní soutěž. Nebude to úplně jednoduché. Za mojí éry ve Spartaku jsme postupovali dvakrát a já vždycky tvrdil, že od kraje výš už je to fotbal a ne kopaná,“ říká prezident klubu.

Zásadním problémem by pro něj mohl být taky možný konec střelce Slepičky, o kterém se spekuluje. „Rozhodnutí je na Mírovi. My máme samozřejmě zájem, aby tady pokračoval. Nejde jen o jeho produktivitu, ale také o zkušenosti, které může předávat, a o jeho chování v kabině a na hřišti. Je velkým přínosem, máme zájem, aby pokračoval. Ví to, rozhodnutí je na něm,“ říká na konto bývalého reprezentanta Králíček.

„Mám nabídky jak z divize, tak z kraje a druhé třídy v okolí. Můj cíl byl postoupit se Spartakem, to byla moje vnitřní motivace. Teď je na nich, jak se s tím popasují. Asi pokračovat nebudu, ale jasné ještě nic není. Kraj tam ale asi hrát nebudu,“ prozrazuje někdejší hráč Liberce, Sparty nebo Dinama Záhřeb.

„Uvažuju o všech nabídkách, i těch divizních. Záleží ale na tom, s jakým kádrem a za jakých podmínek se bude hrát. Potřebuju mít motivaci a radost z fotbalu, abych měl dobrý pocit. Uvidíme složení a ambice. Nerad bych někam jezdil a dostával čtyři góly za zápas. To by netěšilo mě ani nikoho jiného. Chci z toho mít pořád radost a vyhrávat. Půjdu do týmu, který bude silný a bude šlapat. Nebo skončím úplně, když mi to nebude dávat smysl,“ dodává.

Přestože A tým Spartaku dosáhl na vytyčený cíl a v příštím roce se bude střetávat s těžšími váhami ve vyšší soutěži, prezident klubu nemůže být po uplynulém ročníku úplně spokojený. Vrásky na tváři mu totiž dělají výkony mládežnických celků a rezervy.

„Já se na sezonu nikdy nedívám jen z pohledu áčka a další údaje mě netěší, zejména u mládežnických celků. Dorost jde po letech kvůli reorganizaci do krajského přeboru a žáci budou v neděli bojovat o udržení v krajském přeboru. Hlavně u žáků by mi hodně vadilo, kdyby sestoupili. Za sebe osobně musím říct, že by to u mě hodně degradovalo postup áčka,“ uvedl Králíček.

„Béčko skončilo po podzimu šesté, ale kvůli určitým vnitřním věcem pak hrálo zápasy převážně s dorostenci. Komunikace s áčkem nebyla ideální. Doufám, že béčko v sobotu vyhraje a v okresním přeboru se udrží. Spadnout do třetí třídy by byla polotrgédie. Máme tady mladé kluky, které je potřeba stmelit, a třetí třída je skutečně pralesní liga,“ zakončil.

