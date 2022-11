„Vydřeli jsme strašně důležité vítězství díky zlepšenému výkonu ve druhé půli,“ načal hodnocení utkání lyský hrající trenér Matěj Brabec. „První půle byla z naší strany taková odchozená, přežili jsme penaltu a o poločase jsem musel pořádně zvednout hlas,“ přiznal Brabec. „Moc se nám nedařilo v ofenzivě, ztráceli jsme lehce míče, naštěstí jsme udeřili po standardce a v závěru už si to pohlídali,“ těšilo lyského kormidelníka. „Doufám, že nás vítezství psychicky nakopne do posledních dvou zápasů a získáme ještě nějaké body, abychom se dostali po podzimu do klidného středu tabulky,“ přeje si Matěj Brabec.

Branky: 62. Švorba. Poločas: 0:0.

Lysá n. L.: Rathouský – Schneiberg, Müller, Švorba, Vránek, J. Kříž, Urban, Pokorný (30. L. Novák), Veselý (90. Machka), Brabec, T. Kříž (86. Ježek).