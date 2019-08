Dobrovice – Lysá 3:0

„Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany a spoléhat na nějaký brejk. To se nám dlouhou dobu dařilo a Dobrovici jsme nepustili do vyložené šance. Bohužel jsme ve 37. minutě neuhlídali nakrátko rozehraný roh a z následného centru si nejvýše vyskočil stoper Pečínka a domácí vedli. My jsme měli v první půli jen dvě střely z dálky, které nemohly brankáře ohrozit,“ hodnotil první poločas utkání hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský. „Ve druhém poločase jsme chtěli co nejdéle vydržet bez inkasovaného gólu, ale už po osmi minutách jsme neuhlídali domácího kapitána Miškovského, který uklidil přihrávku svého bratra za záda bezmocného Rathouského. Poté jsme si vytvořili dvě obrovské šance, ve kterých byl Ježek, ale jedna jeho hlavička šla vedle a s druhou si poradil gólman. Domácí přidali pojistku pět minut před koncem, když centr z pravé strany dostal do sítě střídající Vajgl,“ popsal důležité momenty Sosnovský.

Výsledek ho nepotěšil, přesto bral porážku s nadhledem. „Hráčům nemohu vytknout snahu, zápas odmakali, ale na dobře hrající Dobrovici to nestačilo, vyhrála zaslouženě. Hráli jsme celkem dobře dozadu, vpředu nám chyběl klid ve finální fázi. Ale z našeho výkonu nemám špatný pocit,“ dodal po prvním utkání trenér lyského celku.

Branky: 35. Pečínka, 53. D. Miškovský, 85. Vajgl. Rozhodčí: Cílek. ŽK: 3:2. Diváci: 50. Poločas: 1:0.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – Helmich, Švorba, Kubín, Schneiberg – Veselý (82. Hanke), Urban, T. Kříž (68. D. Novák), Vránek (65. Matěj Brabec) – Ježek (77. Sosnovský), Matouš Brabec.

(kub)