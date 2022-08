„V první řadě chci poděkovat klukům, jak k zápasu přistoupili. Plnili pokyny, co jsme si před zápasem řekli,“ uvedl trenér Sokolče Jan Hlavatý. „První poločas byl poměrně vyrovnaný, hrálo se hlavně mezi šestnáctkami a hrálo se bez šancí na obou stranách. V poločase jsme prostřídali, do hry přišel Honc, oživil hru a najednou jsme byli aktivní vepředu. Navíc připravil gól do prázdné brány Hlaváčovi, chválil borce kouč Hlavatý. „Pak jsme přidali druhý gól, jenže naší nekoncentrovaností jsme dostali gól a dostali se pod tlak. Nicméně jsme měli tři šance, kdy jsme šli třikrát sami na brankáře, především naše mladé pušky zatápěly obraně hostů. Výsledek pro nás mohl být ještě příznivější,“ řekl kouč vítězů. „Je to dobrý vstup do soutěže a zaslouženě jsme získali tři body. Je to pro nás důležitý start do sezony,“ dodal Hlavatý.

Branky: 50. Hlaváč, 61. T. Svoboda – 66. Hudec. Poločas: 0:0.

SK Sokoleč: Taar – Snop, R. Hruška, L. Hruška, Skokan, Kozel (70. Provazník), Hlaváč, Javorek (88. Šmejkal), L. Svoboda (46. Honc), T. Svoboda, Trumpus (80. Fink).