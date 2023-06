Se svými fanoušky se chtěli rozloučit vítězně, ale nepovedlo se. Nad síly fotbalistů Bohemie Poděbrady byl v předposledním zápase letošní sezony v krajské I.A třídě druhý tým tabulky, celek Luštěnic. Ten podle poděbradského kapitána třikrát vystřelil na bránu a dal tři branky. Bohemia hraje poslední zápas v úterý na půdě Poříčí, které soutěž dávno před koncem vyhrálo.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Luštěnice (1:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Bohemia Poděbrady – Luštěnice 1:3

„Hoste třikrát vystřelili a dali tři góly. My drželi balon, stříleli, chodili sami na bránu, ale nic na plat, na víc než jednu branku to nestačilo,“ litoval poděbradský kapitán Jiří Voříšek, který se po zranění vrátil do základní sestavy Bohemie. „Vzhledem k současnému stavu soutěže nás výsledek ani tolik nemrzí, i když jsme samozřejmě chtěli poslední domácí utkání opanovat. Co je mi skutečnou záhadou, je postavení soupeře v tabulce. Jeden náš bývalý trenér prohlásil, že slabší soupeř už dlouho nepřijede, a to teď platilo do puntíku. Škoda,“ uvedl Voříšek.

Porážce unikli na poslední chvíli. V nastavení Polaban vyrovnal z penalty

Branky: 20. Zumas – 13. Hůlka, 28. Fišer, 47. Vít. Poločas: 1:2.

Bohemia Poděbrady: Málek – Soukup (75. Pinkas), Kubánek, Hněvsa, Voříšek (75. Suchánek), Schulz (57. Křivský), Kalina, Králík, Zumas, Martínek, Novák.