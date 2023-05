Zdá se to až neuvěřitelné. Fotbalisté Bílého Podolí podruhé za sebou vyhráli. A už nyní mají víc bodů než v celé podzimní části sezony v krajské I.B třídě. Zato mužstvo Čechie Vykáň, to je jen stín mužstva z podzimu. Vykáň totiž na půdě posledního celku tabulky padla a na první jarní výhru stále čeká.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pátek - Vykáň | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Bílé Podolí - Vykáň 4:1

„Musím říct, že to kluci odbojovali,“ byl rád trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Soupeř si přijel zahrát fotbal, bylo jich jen jedenáct, ale byli dobří na míči, ale promarnili několik svých příležitostí. My jste tohle přežili a ve druhém poločase jsme už byli na balonu lepší i my, druhá půle byla jednoznačná. Mohli jsme dát klidně víc gólů. I bez některých hráčů jsme to zvládli, kluci si hrábli a jsme rádi za tři body. Uvidíme, co nám to přinese v tabulce v dalších kolech,“ přidal kouč vítězného celku.

„Zápas byl divácky atraktivní. Chtěli jsme konečně získat body a na začátku jsme domácí tlačili. Jenže pak přišly dva inkasované góly a tím nás Podolí utlumilo. Měli jsme v zápase spoustu šancí, jenže jsme je neproměňovali a domácí nás trestali. Výsledek proto odpovídá. Nebyli jsme rozhodně odevzdaní, měli jsme více šancí než domácí a měli jsme určitě uhrát lepší výsledek. Domácí náš vždy setnuli svým gólem, proto jsme prohráli,“ řekl k zápasu stoper Vykáně Tomáš Huráb.

Branky: 17. Tronchev, 19. Štoček, 60. Jelínek, 77. Bodlák – 42. Huráb. Poločas: 2:1.

Bílé Podolí: Dastych – Jansta, Skála, Jelínek (80. Müller), Fejfar, Šálený, Cakl, Štoček, Dvořák, Tronchev (86. Horálek), Bodlák (80. Tyšer).

Vykáň: Šulc – Bejbl, Huráb, Novotný, M. Kočí, Dlouhý, J. Kočí, Hanzlík, Ratner, Kramář, Láska.