Závěrečný zápas podzimní části sezony dopadl podle papírových předpokladů, i když v poločase to tak rozhodně nevypadalo. V souboji dvou celků z opačných pólů tabulky krajské I.A třídy byli úspěšnější fotbalisté Hlízova, kteří v přestávce prohrávali na hřišti poslední Lysé nad Labem o dva góly. Po změně stran ale předvedli parádní obrat. Rozhodující třetí gól dal Pavel Růžička v poslední minutě a domácím zbyly oči pro pláč.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Lysá nad Labem (4:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Lysá – Hlízov 2:3

„První poločas jsme poctivě odmakali, byli jsme nebezpečnější než soupeř a zaslouženě jsme vedli. Ačkoliv jsme se stejným úsilím začali i druhý poločas, bohužel se nám nepodařilo nasazení udržet. Soupeř hru oživil a dokázal vyrovnat po našich chybách. Závěr zápasu se nám naopak vůbec nepodařil, a tak jsme vyšli bodově naprázdno,“ litoval hrající trenér Lysé Ondřej Poborský.

„Jsem i přes výhru docela zklamaný a znechucený. Pro mě z nepochopitelných důvodu si domácí ´takticky´ už v týdnu dopředu přeložili zápas z v naprostém pořádku vypadajícího hlavního hřiště na nehratelné tréninkové, které má poloviční rozměry a bylo totálně rozšlapané. Flákali to všude možně, klasické pole, lesy a my jsme jim to svoji snahou pořád nesmyslně rozehrávat usnadnili,“ byl po utkání rozčarovaný trenér Hlízova David Linhart. „Do zápasu jsme šli s taktikou hrát dlouhé míče za obranu a hlavně se na tomhle poli nesnažit hrát moc kombinačně, což jsme vůbec nedodrželi a domácí nás hned potrestali gólem. Druhý gól jsme dostali nesmyslně ze standardky, kde jsme se nedohodli, kde má kdo být. Musel jsem do toho sáhnout a udělat nějaké změny a byla taková bouřka v kabině jako už dlouho ne. Druhý poločas jsme alespoň částečně taktiku plnili a zaslouženě zápas otočili. Když jsme přežili i asi desetiminutový přídavek k devadesáté minutě, tak jsme odvezli vydřené tři body,“ ulevil si kouč hostujícího celku. „Ale jsem celkově zklamaný jak z našeho výkonu v prvním poločase, tak ale hlavně z toho prostředí a katastrofálního hřiště a zázemí. Za mě je tohle výsměch a plivnutí do obličeje divákům, kteří v téhle zimě na fotbal váží cestu,“ dodal Linhart.

Branky: 9. T. Kříž, 32. Schneiberg – 58. Vančura (z PK), 69. J. Růžička, 90. P. Růžička. Poločas: 2:0.

Lysá nad Labem: Hajný – J. Kříž, Müller, Poborský, Malínský, Veselý, Urban, Schneiberg, Hanke (81. Hodboď), Čejka (68. L. Novák), T. Kříž.

Hlízov: Vavřina (74. Míšek) – Zdeňka, Vančura, P. Růžička, Šesták, Kubín (46. T. Šváb), Málek (32. M. Šváb), Hačka (54. Kruliš), Maxa, J. Růžička, Vojtíšek (87. Martínek).