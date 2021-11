Lysá – Velim 1:3

Lysá hned na začátku utkání ukázala, že se rozhodně favorita nebojí. Tomáš Kříž proměnil brejk a Slovan vedl. Jenže ještě do poločasu hosté stav otočili. A to ještě Jícha neproměnil jednu ze svých dvou pokutových kopů. Po změně stran Velim diktovala tempo hry, domácí ale výborně bránili. Nakonec přece jen ještě jednou inkasovali.

„Rozhodně se nemáme za co stydět,“ hlesl hned po utkání hrající trenér lyského mužstva Matěj Brabec. „Favorizovanou Velim jsme potrápili a při troše štěstí jsme mohli uhrát i lepší výsledek,“ zamyslel se Brabec. „Vyšel nám začátek zápasu a po rychlém brejku jsme vedli. Bohužel se nám nepovedl konec první půle, kdy soupeř vyrovnal, pak nedal druhou přísně nařízenou penaltu, aby těsně před pauzou přidal druhý gól. Nezachytávali jsme průnikové přihrávky a z toho jsme dostali šatňáka. Ve druhém poločas měla Velim častěji míč na kopačkách, my jsme přežili nějaké jejich šance. Naopak jsme nedokázali proměnit dvě zajímavé příležitosti,“ popsal důležité momenty zápasu lyský kormidelník. „Celkově musím kluky za tento zápas pochválit, musíme na to navázat na jaře. Takhle poctivě jsme odehráli jen poslední dva zápasy, spousty utkání jsme zbytečně promrhali. Zůstali jsme na posledním místě, ale ukázali jsme, že můžeme hrát i s předními celky tabulky,“ dodal Brabec.

„Očekávali jsme, že domácí budou hrát v bloku a vyrážet k rychlým kontrům. To se jim dařilo a hned z prvního se dostali do vedení. O to víc se zatáhli a nechali nás hrát do plných. My začali jejich branku dobývat. Naštěstí se nám do přestávky podařilo výsledek otočit,“ uvedl trenér Radek Kulhánek. „První šanci měl Jícha, ale tu neproměnil. Poté šel opět sám na brankáře, udělal mu kličku a ten ho fauloval. Z následné penalty se už trefil. Zanedlouho se situace opakovala, kdy byl Jícha ve vápně faulovaný, ale druhou penaltu neproměnil. Za chvíli už jsme vedli, kdy Jícha dostal míč za obranu, předložil ho Šourkovi, který už měl snadnou pozici,“ oddechl si Kulhánek. „To nám hrálo do karet a nemuseli jsme se už tolik tlačit před branku soupeře. Bohužel třetí uklidňují gól jsme vstřelili až v závěru. Do té doby jsme měli sice hru pod kontrolou, ale domácí s námi stačili držet krok. Naštěstí jsme některé rušivé akce dokázali zneškodnit. V posledních deseti minutách jsme mohli naše vedení navýšit, ale žádnou z jasných šancí už jsme nedokázali proměnit. Kdyby byl výsledek 6:1, nikdo by se nedivil a odpovídalo by to průběhu hry. Jsem spokojený, jak jsme se na podzim prezentovali. Patnáct zápasů, včetně dvou pohárových, jsme vyhráli. Přes zimu nesmíme usnout na vavřínech a pořádně pracovat,“ dodal Radek Kulhánek.

Branky: 12. T. Kříž – 36. a 75. Jícha (první z PK), 44. Šourek. Poločas: 1:2.

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž, Müller, Zoubek, Ježek (73. Brabec), Forejt, O. Veselý, O. Poborský, Pokorný (61. Choura), Hanke (85. Kodeš), T. Kříž.