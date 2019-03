Poříčany – SK Slaný 2:0

Zápas Poříčany začaly na výbornou. Po patnácti minutách si Janda stoupl k trestnému kopu a svojí střelu levačkou zakroutil do šibenice. Za pár minut mohli domácí přidat další branku, kdy postupovali dva hráči na jednoho, ale Poříčanští nezvládli koncovku. „Ve 25. minutě krásným pasem přes půl hřiště našel Šmidrkal levého beka Ondru Puka a ten skákající balón uklidil dělovkou přes celou bránu do sítě. Nádherná branka! Zbytek poločasu jsme dohráli bez problému. Až na jednu kaňku, kdy ve 40. minutě musel střídat Mára Ramšák,“ uvedl po vyhraném utkání trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal.

Druhou půli hosté trošku zmáčkli domácí celek, ale bez vyložené šance. Až v 70. minutě Poříčany podržel Janocsko, kdy chytil hostujícím hráčům tutovku. „O dvě minuty později jsme zaspali a Pergl musel zachraňovat situaci, bohužel za cenu červené karty. Takže nás čekalo krušných dvacet minut, ale hosté hráli jen po vápno. Za připomínku stojí Galbavého trestný kop, který lízl konstrukci. Poté jsme mohli přidat dvě pojistky. Nejdříve postupoval sám na brankáře Gajdasz a v devadesáté minutě jsme netrefili z metru prázdnou branku,“ chytal se za hlavu Šmejkal.

Tak skončilo utkání 2:0. „Chci poděkovat klukům za předvedený výkon. Takhle se hraje na krev a o tři body. Hodně nám k tomu pomohli i domácí fans, kteří nás hnali celý zápas! Už jenom to, že přijde na přebor přes tři sta lidí se v dnešní době nevidí. To nás těší a budeme dál pokračovat v naší hře, aby se diváci vraceli do Poříčan,“ dodal za celý tým Zdeněk Šmejkal.

Branky: 15. Janda, 27. O. Puk. ŽK: 4:1. ČK: 69. Pergl (Poříčany). Rozhodčí: Paukner. Diváci: 360. Poločas: 2:0. SK Poříčany: Janocsko – Pergl, Zdeňka, Štěch, O. Puk – Gajdasz, Prejsek (85. J. Puk), Šmidrkal, Janda, Ramšák (41. Červený) – Nádeníček (72. Vild).

(sti)