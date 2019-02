Kolín /FOTOGALERIE/ - Poříčanský fotbalový tým (krajský přebor) odehrál přípravný zápas na půdě divizního Kolína. Po nevydařeném úvodu a prohře v prvním poločase 1:2, dokázaly Poříčany kolínský celek dohnat. Nakonec zápas skončil smírně.

Poříčany – Kolín 2:2



„V zápase nás čekal velmi těžký soupeř. Od první minuty bylo jasné, kdo bude určovat tempo hry. My jsme chtěli hrát z bloku a vyrážet do brejku. Začátek nám moc nevyšel a v páté minutě jsme po naší velké hrubce prohrávali. Poté jsme začali trošku vystrkovat růžky, ale místo vyrovnání přišel gól na dva nula. Do konce poločasu jsme dokázali snížit po hrubce domácích, a tak poločas zůstal,“ řekl k první části utkání trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal.