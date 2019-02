Kolovraty – Poříčany 5:1



„Byl to stejný scénář, jako minulý týden. První poločas vyrovnané a slušné utkání na šance 3:3. Hosté byli šťastnější v zakončení a vedli v půli 2:1,“ řekl prvnímu poločasu zápasu trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Poté jsme druhý poločas prostřídali a na hřišti to bylo znát. Ale během pěti minut jsme udělali dvě chyby, které soupeř potrestal, a de facto bylo po zápase. Druhou část nemá cenu ani hodnotit,“ smutnil kouč poražených.

Velkou tragédii z porážky trenér Poříčan nedělá. „Nedá se nic dělat, do mistráku jsou ještě tři týdny a my budeme muset dotáhnout ještě dva kluky. Jelikož nemůžeme počítat s tím, že to odehrajeme jako na podzim v jedenácti lidech bez zranění. A ještě, když nám skončil kapitán Touš a obránce Mišák. Nezbývá nám, než na sobě zapracovat,“ doplnil Šmejkal.

Branka Poříčan: Janda. Poločas: 2:1.

SK Poříčany: Kaše – Pergl, Zdeňka, O. Puk, Novák (45. Holler) – Gajdasz, Šmidrkal (45. J. Puk) Prejsek, Janda, Řípa (45. Červený) – Musil. (sti)