„Zápas jsme nezačali vůbec dobře, soupeř nás přehrával ve všem a mužem být rádi, že jsme neprohrávali nula tři. Podržel nás i gólman Vymazal. Pak nám hrozně pomohla situace, kdy Bím utíkal sám na brankáře a hostující stoper ho fauloval a šel do desíti,“ popsal jeden z nejdůležitějších momentů zápasu pojeden z poříčanských trenérů Zdeněk Šmejkal. „Hned z trestného kopu jsme mohli jít do vedení, ale Janda těsně minul. Tak skončil poločas bezbrankově. Druhou půli jsme začali už lépe a po patnácti minutách šli do vedení, kdy Bím našel Makovského hlavu. Zbytek zápasu už byl boj, kdy jsme dokázali uskákat spoustu standardních situací. A tak jsme doslova vydřeli těsnou výhru,“ řekl Šmejkal. „Musím říct, že soupeř mě velice překvapil, mají velmi kvalitní tým. Pro náš mladý tým jsou to velice důležité body a vstup do sezony. Věřím, že když kluci budou pracovat jako doteď, půjdeme herně nahoru. Přece jenom máme úplně nově složený tým, který má věkový průměr dvacet tři let. Chce to čas,“ má jasno kouč Poříčan.

Branky: 52. Makovský. ČK: 34. Nosek (Tuchlovice). Poločas: 0:0.

SK Poříčany: Vymazal – Dobřanský, Kohout, Hanzl, Makovský, Řehák, Krombholz, Urban (75. Hetcl), Dukay (66. Němec), Bím, Janda (90. Bázlík).