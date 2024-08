Poříčany – Tuchoměřice 4:0

„V úmorném vedru jsme na soupeře vlétli a to nám v prvním poločase přineslo ovoce. Brzy jsme se ujali vedení krásným gólem Dukaye z trestného kopu. Pak jsme měli tlak, spoustu šancí, do patnácté minuty jsme měli vést tři nula. Poté se hra trochu uklidnila, nám se podařilo přidat druhý gól do poločasu,“ hodnotil první dějství trenér poříčanského mužstva Miroslav Doležal.

„Soupeř byl šikovný, fotbalový, ale asi mu nesedělo naše menší hřiště. My jsme dali ke konci třetí a čtvrtý gól a bylo po zápase. Do puntíku jsme splnili to, co jsme chtěli, za to jsem rád. Měl jsem kromě Makovského kompletní kádr. Hosté toho nic moc neměli, hodně jsme je napadali,“ přidal Doležal.

Tomu udělala radost i druhá vychytaná nula ve druhém utkání gólmana Tomáše Vymazala. „Narodil se mu syn, tak to čistým kontem oslavil. Navíc jsme zvládli anglický týden,“ dodal kouč Miroslav Doležal.

Branky: 3. Dukay, 37. Kameník, 80. Krombholz, 90+1. Hanzl. Poločas: 2:0.

Poříčany: Vymazal – Kutina, Gajdasz, Dukay (87. Plášil), Řehák, Koutenský, Urban (81. Dvořák), Jelínek (69. Krombholz), Janda (59. Hetcl), Kameník, Dudla (69. Hanzl).