Hřebeč – Poříčany 2:2, na penalty 3:5

Byl to zápas dvou poločasů. „První půli jsme byli lepším týmem my, druhý poločas domácí. Hned v úvodu zahrozili domácí. Mohli jít do vedení, ale naštěstí selhali. Pak jsme přebrali otěže my. Nevyužili jsme ale naše příležitosti, až ve 30. minutě se nádherně trefil Nádeníček. Poté se řítil sám na bránu Ramšák, trefil pouze tyč. Bohužel domácí po naší hrubé chybě ve 45. minutě vyrovnali,“ komentoval trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal.

Druhá půle patřila domácím, ale byly to Poříčany, kdo udeřil. „V 70. minutě utekl Ramšák a předložil Jandovi, ten uklidil do sítě. Nezvládli jsme opět závěr a hloupě inkasovali ze standardky. Nakonec jsme na penalty urvali bod navíc. Utkání se muselo líbit i divákům. Byla tam chuť vyhrát, nasazení a velké emoce. Svůj tým mohu pochválit, hráči do toho dali vše,“ dodal Šmejkal.

Branky: 45. Macháč, 82. Klavík – 39. Nádeníček, 68. Janda. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Pudil. Diváci: 483. Poločas: 1:1.

Poříčany: Janocsko – Zdeňka, Šmidrkal, Prejsek, Gajdasz, O. Puk, Ramšák, Pergl, Janda, Vild (77. J. Puk), Nádeníček.

Markéta Stiborová