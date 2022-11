„Bojovné utkání na obrovsky těžkém terénu, které jsme měli pod kontrolou od začátku až do konce utkání,“ uvedl jeden z poříčanských trenérů Miroslav Doležal. „Průhonice byl zkušený soupeř, který nás v začátku utkání přehrával, jelikož jsme neměli odražené míče a ve středu pole jsme byli daleko od hráčů a nechávali jim prostor. Poté, co jsme toto změnili a začali to plnit, jsme se dočkali odměny v podobě branky a vedení,“ hlesl kouč vítězů. „Klukům děkuji za nasazení a ochotu,“ dodal Miroslav Doležal.

Branky: 26. Bím, 72. Dukay. Poločas: 1:0.

Poříčany: Vymazal – Krombholz, Kutina, Hanzl, Gajdasz, Bím, Řehák, Dukay (78. Němec), Urban (81. Kohout), Makovský (63. Dobřanský), Janda (85. Pařízek).