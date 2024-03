To určitě nikdo nečekal, ani ten největší optimista. Lysá zaskočila jasného favorita a první tým tabulky. Oba celky od sebe dělilo neuvěřitelných dvacet šest bodů. A nemožné se stalo skutkem. Hosté se mohli pyšnit dobrou produktivitou, domácí selhali v zakončení. Jako první se trefil lyský Veselý už v 17. minutě. Schovanec sice srovnal, jenže hned za dvě minuty si vzali hosté vedení zpět a těsně před pauzou přidali třetí branku. Když pak udeřili počtvrté, už si vítězství vzít nenechali.

„K zápasu jsme přistoupili zodpovědně a plnili jsme přesně to, co jsme si řekli v kabině,“ těšilo hrajícího trenéra Slovanu Lysá Ondřeje Poborského. „Dobrým výkonem jsme navázali na kvalitní zimní přípravu. Rozdíl byl zejména v efektivitě v zakončení, kdy my jsme naše šance proměnili na rozdíl od domácích. Nebezpeční jsme byli hlavně ze standardních situací, ze kterých jsme mohli přidat několik dalších gólů,“ pokračoval lyský kouč. „V neposlední řadě musíme pochválit terén v Úvalech, který byl na to, jaké máme datum, ve výborném stavu,“ dodal spokojený Poborský.

Branky: 35. Schovanec – 17. Veselý, 37. T. Kříž, 44. a 55. Müller. Poločas: 1:3.

Lysá nad Labem: Hajný – J. Kříž, Müller, Poborský, T. Kříž (90. T. Kříž), Schneiberg, Veselý (74. D. Šlingr), Urban, Hanke (80. Trégl), Šindler, Ryšánek (87. Čejka).