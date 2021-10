Rejšice – Slovan Poděbrady 2:7

„Do půlky to byly nervy,“ oddechl si trenér hostující družiny Libor Pala. „První poločas jsme prospali. Neproměnili šest nebo sedm gólových příležitostí, domácí dvakrát utekli a dali nám dva góly. V poločase byl v kabině vítr. Druhou půli jsme zvládli a měli jsme i dobrou koncovku. Někteří hráči se rozstříleli, snad jim to vydrží i do dalších zápasů,“ uvedl po vítězství Pala.

Branky: 23. Gracl, 26. Hlaváč – 47. a 86. Jiráň, 18. Štěpánek, 30. Havrda, 52. Hran Ca, 63. Hron, 78. Bernard. Poločas: 2:2.

Slovan Poděbrady: Holý (84. Černý) – Havrda, Bernard, Ber, Borovička, Hran Ca, Sekera, Jiráň, Nevečeřal (33. Hron), Štěpánek, Pacovský (55. Stánok).