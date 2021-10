Čelákovice – Divišov 4:6

Takový vstup do zápasu dlouho nezažili. Za třiadvacet minut vedli čelákovičtí fotbalisté o tři branky. Dvakrát mířil do černého střelec posledních týdnů Jiří Dalekorej. Málo platné. Jak hosté nezachytili začátek, o to lepší měli konec prvního poločasu. Za šest minut stihli tři branky a v přestávce svítil na ukazateli skóre stav 4:4. Druhý poločas už byl na góly o hodně chudší. Padly jen dva a oba do sítě Unionu. Tři body tak mohl slavit Divišov.

„Takový zápas jsem už jednou zažil, bylo to v Čáslavi. Myslím, že v divizi. Tam to skončilo pět pět. Tohle ale bylo ještě horší,“ uvedl po zápase sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Během dvaceti minut jsme vedli tři nula. Kdyby mi někdo řekl, že prohrajeme, tak bych ho poslal někam,“ pokračoval Šikl. „Hosté dali šťastný gól na tři jedna a ujistili, že se s námi dá hrát. My jsme měli také ještě další šance, ale půle byla čtyři čtyři. Na začátku druhé půle jsme dostali pátý gól. Měli jsme možná malinko více ze hry, ale rozhodčí nám neuznali tři góly. Dostat doma šest gólů je hrůza, především v defenzivě to bylo hodně špatné. Dvacet minut to šlo, pak jsme hráli špatně,“ zhodnotil utkání Šikl.

Branky: 4. a 23. Dalekorej, 18. Bílek, 40. Kadeřábek – 27. a 45. Hanuš, 39. a 49. Jan Vondrák, 42. Matěj Vondrák, 73. Babický (z PK). Poločas: 4:4.

Union Čelákovice: Janda – Bílek, Mašek (80. Haloun), Nesládek, Vacek, Štrobl (69. Arazim), Kolovecký, Kovalov, Dalekorej, Kadeřábek (86. Červený), Pánek.