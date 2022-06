„Hráli jsme na půdě lídra soutěže, takže jsme věděli, že to bude hodně těžké utkání. První půli jsme odehráli solidně, ale selhali jsme v koncovce. Mohlo to být po půli klidně tři tři a nikdo by se asi nedivil. My jsme ale udělili jednu individuální chybu a domácí vedli. Po změně stran nám už došly síly,“ přiznal trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk. „Museli jsme prostřídat pět hráčů, ať už z důvodu zranění nebo že jim došel dech a pak už byla Velim jednoznačně lepší. Jednou jsme trefili břevno a tisíciprocentní šanci měl Matěj Novotný. Měli jsme v zápase asi pět loženek a to bychom měli něco proměnit. Za druhý poločas vyhrála Velim zaslouženě tři nula,“ uznal kouč Polabanu.

Branky: 44. Michálek, 53. Kasal, 80. Jícha. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Holešovský – Drobný (75. Hrdlička), Hoffmann, R. Novotný, Hobík, M. Novotný, Ouředník (55. Krumpholc), Kotek, Jarschel (10. Krušinský, 65. Mejzr) , Vaníček (65. Wiehl), Ruszó.