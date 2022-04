Na straně hostujícího mužstva chyběla zkušenost. Zraněný jsou Škarecký a Roman Novotný, nemocný Nepovím. Mladíci Nymburka se sice snažili, ale to na fotbalový tým Klíčan nestačilo. Domácí dali v prvním poločase během čtyř minut dva góly a pak už to bylo pro nymburské borce hodně složité. Po přestávce ještě Klíčany pojistily svoji výhru.

„První poločas byl z naší strany horší než ten druhý. I přesto jsme do utkání vstoupili dobře, deset minut jsme drželi míč a dostávali jsme se i do útočení. Vyloženou šanci jsme ale neměli. Soupeř se dostal do dvoubrankového vedení po našich standardně nedohraných situacích. My jsme měli kopat tisíciprocentní penaltu za faul na Hobíka, ale rozhodčí to nepochopitelně neodpískal,“ divil se trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „Pak měl šanci Kotek, jeho střelu do šibenice ale vytáhl parádním zákrokem brankář. Na konci zápasu jsme měli dobrých dvacet minut, ale bylo vidět, že nám chybí zkušení hráči. Máme snahu i nasazení, ale chybí zkušenost. Proti takovému soupeři je to hodně těžké. Fotbalovostí Klíčany naši dravost přehrály,“ dodal Lukáš Vlk.

Branky: 27. J. Předota, 31. Krimlák, 65. Kalaš. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Kotek, M. Novotný, Herčík, Ruszó, Hobík (77. Krušinský), Drobný, Mejzr (46. Hrdlička), Jarschel, Ouředník (74. Krumpholc), Wiehl.