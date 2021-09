Polaban – Velim 1:3

Velim v Nymburce potvrdila roli papírového favorita. Lídr tabulky to ale na Polabanu tak snadné neměl. Když ale potřeboval, pomohl so standardní situací. Na dvě branky hostujícího Vocela reagoval těsně před poločasem Bubla, to ale byla jediná branka domácího celku. Šourek pak pojistil výhru hostí.

„Velim asi svoji roli potvrdila,“ zamyslel se kouč Nymburka Lukáš Vlk. „Na druhou stranu my jsme promarnili první poločas a soupeři jsme to poměrně usnadnili. Druhá půle byla z naší strany velmi dobrá, ale nepohlídali jsme si standardku a soupeř odskočil na tři jedna. Šance jsme také měli, ale neproměnili je. I divákům se utkání docela líbilo,“ zaznělo z úst kouče Polabanu.

Jeho tým má na kontě pouhé tři body. A to je hodně málo. „Holt je to tak. Ale herně se zvedáme. Potřebujeme se chytit dobrým výsledkem. Spokojeni jsme hlavně s druhou půlí, naše hra měla parametry. I když body nemáme,“ dodal Vlk.

„První poločas jsme měli pod kontrolou. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. Po stranách, kde jsme byli nebezpeční. Bohužel jsme vstřelili pouze dvě branky, mohli jsme dát další dvě, takže poločas by vyzněl přesně tak, jak bych si představoval. Soupeř nás potrestal ze třetí svojí pološance. Škoda inkasovaného gólu těsně před přestávkou,“ uvedl trenér Velimi Radek Kulhánek.

„Druhou půli jsme začali velmi vlažně, přestali jsme běhat a nebojovali. Minimálně dvacet minut byl Nymburk nebezpečný, měl náznaky šancí. Byl to asi náš nejhorší výkon v sezoně. Ale tradičně jsme si pomohli standardní situací. V závěru jsme si to už pohlídali a do otevřené obrany mohli přidat další branky. Bylo to velice těžké utkání. Nymburk určitě nepatří tam, kde se v tabulce nachází,“ zamyslel se kouč Kulhánek.

Branky: 43. Bubla – 31. a 35. Vocel, 73. Šourek. Poločas: 1:2.

Polaban Nymburk: Petrovič – Herčík, Drobný (81. Wiehl), Čuřík (46. Mejzr), Kotek, Nepovím (63. Jarschel), Novotný, Bubla, Bartoš, Hoffmann, Hobík.

FC Velim: Dejmek – Náděje, Petrů, Šourek, Martikán – Záhora – Kukal, Michálek, Kmoch (89. Kasal) – Vocel (63. Němec) – Jícha (86. Věříš).