Polaban Nymburk – Lysá 3:1

„První polocas jsme měli velice dobrý začátek utkání, který vyvrcholil vedoucí brankou. Poté to bylo herně slušné, ale začaly nás srážet nepřesnosti ve finální fázi a nebo jsme si nepohlídali ofsajd. Pak jsme klasicky dostali branku z ojedinělé situace, ale naštěstí jsme dokázali rychle zareagovat a dostali jsme se před pauzou dostat do vedení 2:1,“ řekl k první půli okresního derby kouč domácího Polabanu Nymburk Ondřej Murárik. „Druhý poločas to byla holomajzna, moc fotbalové krásy tam nebylo. Až na úplném konci jsme přidali pojistku na tři jedna a už si to pohlídali. Ale některé zápasy jsme hráli hezky a získali nula bodů a teď je důležité, že jsme to zvládli za tři body,“ oddechl si lodivod Polabanu.

„Opticky vyrovnaný zápas rozhodla aktivnější a důraznější hra domácích,“ uznal hrající trenér lyského celku Ondřej Poborský. „V prvním poločase měl soupeř vice ze hry, ve druhém jsme hru srovnali a vytvořili si naopak více šancí. Ale chyběla nám větší dravost a nasazení v zakončení. Výhra Polabanu byla nicméně v každém případě zasloužená,“ přidal kouč poražených.

Branky: 16. P. Zbořil, 40. Hoffmann, 90+1. D. Zbořil – 37. T. Kříž. Poločas: 2:1.

Prohlédněte si neuznaný gól Polabanu kvůli ofsajdu

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Lysá nad Labem | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Polaban Nymburk: Plaček – Krušinský (70. Hrdlička), Daněk, Hoffmann, Sladkovský, Wiehl (63. J. Šimon), Herčík, M. Novotný (75. J. Kovacs), P. Zbořil (70. Šubrta), D. Zbořil, Andriichuk (70. Hájek).

Lysá nad Labem: P. Hajný – J. Kříž, Müller, Poborský, Veselý, Šatný (76. Balko), Schneiberg, Šindler, T. Kříž, Cabrnoch (57. Trégl), Ryšánek.