„Vstup do utkání jsme měli velmi dobrý a korunovali jsme to brankou Hobíka. Soupeř hru zjednodušil a začal nakopávat dlouhé míče, které nám vzhledem k naší výšce dělaly značné problémy. No a z jedné takové situace jsme inkasovali na 1:1,“ řekl k prvnímu poločasu utkání trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk. „Po přestávce jsme opět slušně kombinovali dostali se zásluhou Ruzsó do dvoubrankového vedení. Škoda dalších brejkových situací, které jsme nedokázali využít. Soupeř v závěru snížil opět po standardce. V závěru jsme ustáli tlak soupeře a zaslouženě vezeme tři body,“ radoval se trenér Polabanu.

Branky: 32. Jaroš, 78. Cabejšek – 5. Hobík, 50. a 66. Ruszó. Poločas: 1:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Drobný, Hoffmann, Mejzr, Hobík, M. Novotný, Ouředník, Kotek, Jarschel (90+1. Jarschel), Vaníček (67. Nepovím), Ruszó (82. Wiehl).