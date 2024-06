Čáslav B – Polaban Nymburk 0:1

„V zápase byli šťastnější hosté z Nymburka a z mého pohledu zaslouženě,“ uznal trenér čáslavského béčka Vratislav Junek. „Bohužel nás přehráli ve středu hřiště a byli lepší jak kombinačně, tak rychlostně. Všude jsme byli druzí. V první půli jsme měli tři gólové šance a hosté stejně tak. Ve druhé jsme se jen bránili. Podržel nás výborný Málek v bráně. Vystřídal jsem všechny, co jsem měl, a bohužel patnáct minut před koncem musel se zraněním odstoupit Vilím, takže jsme dohrávali v deseti. A paradoxně jsme měli dvě obrovské šance, bohužel jsme nedali. Jediné, co mě štve, je gól z penalty, za nastřelení ruky sám sobě, což nevím, jestli se píská nebo nepíská, protože každý rozhodčí si to vykládá po svém. Je v tom guláš,“ rozčiloval se kouč Junek.

VIDEO: Obrovská šance Polabanu

Z fotbalového utkání I.A třídy Čáslav B - Polaban Nymburk | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Je to obrovská úleva,“ oddechl si po náročné sezoně Lukáš Vlk, nymburský funkcionář, který na lavičce nahradil nepřítomného trenéra Murárika. „Konstelace zápasů i ve druhé skupině a v divizi nám hodně nahrála a věděli jsme, že už by to nemělo být špatné,“ pokračoval Vlk. „Utkání bylo na tuto soutěž velice solidní, soupeř proti nám nastoupil s kvalitním kádrem s hráči divize, kteří se nevešli na lavičku A týmu. My jsme podali zodpovědný výkon, všichni měli velmi dobré nasazení a věděli, o co hrajeme. I kluci z lavičky byli stejně nastavení. Za náš výkon jsem hodně rád, předtím jsme totiž neměli úplně povedené některé zápasy. Náš mančaft není na to, aby hrál spodek tabulky,“ vyprávěl Lukáš Vlk.

Branky: 39. Daněk (z PK). Poločas: 0:1.

VIDEO: Rohový kop hostujícího mužstva

Z fotbalového utkání I.A třídy Čáslav B - Polaban Nymburk | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav B: Málek – Mach (58. Dastych), Havrda, Lebduška, Novák, Gonda (60. Černoch), Čuchal, Klepal, Vilím, Peterka, Tůma (72. Houfek).

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, Drobný, Daněk, Krušinský, Jarschel (77. Hoffmann), P. Zbořil (70. M. Šimon), Hrdlička, J. Šimon, Wiehl, M. Novotný (77. Ruszó).