Mají za sebou první utkání v nejvyšší krajské soutěže, na ten druhý si musí zase chvíli počkat. Fotbalisté Polabanu Nymburk měli v neděli hostit mužstvo Klíčan, utkání se ale nehraje, bylo odloženo. Důvodem je karanténa domácího celku.

Z přípravného fotbalového utkání Polaban Nymburk - Luštěnice (4:0) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Nymburský tým prohrál v prvním zápase nové sezony krajského přeboru na půdě Nespek 2:5, když až do poslední chvíle bojoval o remízu. Dvě branky ale dostal v nastavení. To Klíčany si doma pořádně zastřílely, rezervě Vlašimi nasázely osm gólů. Pět jich nastřílel Jeslínek. Jenže vzájemný zápas těchto dvou celků se v neděli neodehraje. Důvodem je nakažení Covidem jednoho hráče nymburského mužstva a následná karanténa celého mužstva. „Je to tak, utkání bylo odloženo, termín budeme teprve ladit,“ uvedl jeden z nymburských trenérů Lukáš Vlk. „Karanténa nám končí v neděli, takže hrát nemůžeme,“ dodal Vlk.