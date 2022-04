Polaban je momentálně v šestnáctičlenném pelotonu na čtrnácté pozici, na rezervu Vlašimi ztrácí čtyři body na béčko Českého Brodu sedm. Vítěznou branku hostujícího mužstva dal po necelé půlhodině hry Nepovím, střelec posledních zápasů. Mužstvo Nymburka pak několikrát podržel brankář Plaček a definitivní razítko na vítězství dal devět minut před koncem Kotek.

„Trošičku to byl zase náš standard. V přípravě nám to tam začalo padat, ale teď se zase střelecky trápíme,“ mrzí nymburského kouče Lukáše Vlka. „Za patnáct minut jsme mohli vést tři nula, ale nedali jsme nic. Potom jsme šli do vedení, první půle byla solidní. Ve druhém poločase soupeř hodně zjednodušil hru, nakopával míče a měl výškovou převahu. Podržel nás Plaček, chytil dvě stoprocentní šance. V závěru jsme se dostali do hry a přidali jsme druhý gól. V posledních patnácti minutách jsme měli dvě velké příležitosti, výsledek mohl být lepší,“ vyprávěl Vlk. „Ale vezeme tři body zvenku, takže nás může mrzet domácí porážka z minulého týdne, kdy jsme body ztratili. Tým zaslouží absolutorium za bojovnost a nasazení,“ chválil svěřence trenér Polabanu.

Branky: 29. Nepovím, 81. Kotek. Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Kotek, M. Novotný (58. Hobík), Herčík, Nepovím (73. Vaníček), Drobný, Mejzr, Jarschel, Škarecký (86. Hrdlička), Hoffmann, Krušinský (63. Wiehl).