Polaban hrál podruhé za sebou nerozhodně 1:1, pro hosty z Poděbrad je po po domácí prohře první bod.

„Těžké hodnocení, protože jsme byli horším týmem,“ přiznal trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk. „Soupeř měl výškovou převahu i kvalitu, navíc výkony některých našich hráčů byly pod průměrem a to na takového soupeře nestačí. Bylo to málo,“ zlobil se Vlk. „Pro nás je nakonec remíza dobrá, hosté měli dvě nebo tři příležitosti, které mohli proměnit a nemohli bychom se divit,“ přidal kouč Nymburka.

Toho potěšila alespoň návštěva. „Bylo tady okolo tří stovek lidí a utkání mělo dobrou kulisu. Bylo to zajímavé utkání, ale nám nesedlo,“ dodal Lukáš Vlk.

„V defenzivě jsme hráli perfektně po celý zápas,“ pochvaloval si kouč hostujícího celku Libor Pala. „Oproti minulému zápasu jsme trošku couvli a měli jsme snad deset standardních situací. Gól jsme také dali z přímého kopu, to se trefil Mišák. Domácí nám to oplatili zanedlouho. My jsme měli další gólovky, bohužel jsme to tam nedotlačili. A to asni na konci, kdy jsme měli sérii čtyř rohů za sebou. Je to škoda, ale chytli jsme se i psychicky. Když takhle budeme hrát, tak jsme na dobré cestě,“ byl spokojený Pala.

Branky: 66. Hobík – 52. Mišák. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Kotek, Hoffmann, Krušinský (46. M. Novotný), Bílek (67. Hrdlička), Daněk, Jarschel, Vacík, Vaníček (58. Hobík), Mejzr, Wieh.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Sekera (78. Ber), Štěpánek, Říha, Bernard, Mišák, Kanaval, Šťastný (67. Pacovský), Jiráň, Riesz.