Lysá – Lhota 0:2

„Opět se ukázalo, že to bude hodně těžká sezona. Ale to jsme věděli,“ ulevil si po utkání hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský. „V prvním poločase jsme soupeře do žádné vyložené šance nepustili, sami jsme měli asi dvě a v obou byl Standa Ježek. Jenže jednou mu střelu zblokoval obránce a pak včasným vyběhnutím zachránil hosty gólman. Oni pak rychle rozehráli, přenesli hru a jejich hráč propálil Rathouského. Potom jsme otevřeli hru a z brejku jsme inkasovali podruhé,“ popsal nejdůležitější okamžiky utkání trenér Sosnovský.

Branky: 59. Veliký, 65. Kudela. Rozhodčí: Vyhnal. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 0:0.

Slovan Lysá: Rathouský – Helmich, Švorba, Schneiberg (46. Veselý) – Vránek, D. Novák (59. Sosnovský), Kubín, L. Novák (46. T. Kříž), Matouš Brabec – Galovič (71. Hanke), Ježek (83. Kozdera).

(kub)