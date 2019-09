„Měli jsme územní převahu, ale nevytvářeli jsme si brankové příležitosti. V poslední době nedáváme góly. Soupeř mohl ze tří protiútoků skórovat,“ přiznal poděbradský kormidelník Ladislav Bobek.

A měl pravdu. Domácí měli častěji míč ve své moci, ale nebyli vůbec nebezpeční. Zato hosté měli tři obrovské šance. Naštěstí pro domácí ani jednu nevyužili. „V současné době je produktivita náš největší problém. Herně to bylo slušné, měli jsme mírnou převahu, slušně jsme kombinovali, ale góly prostě nedáváme. Neměli jsme ani žádnou vyloženou šanci,“ řekl Bobek. „Po celý zápas jsme hráli do plných, vzadu jsme to otevírali a proto to třikrát zavánělo brankou v naší síti,“ dodal kouč Bohemie.

Bohemia – Tuchlovice 0:0, na penalty 4:2

Rozhodčí: J. Svoboda. ŽK: 1:2. Diváci: 110.

Bohemia Poděbrady: Málek – Bora, R. Hruška, L. Hruška, Herčík – Kubánek (74. Pikner), Sirový (63. Hněvsa), Javorek, Nepovím – Křelina (88. Šusta), Novák.