Sadská – Bílé Podolí 1:0

„Poslední zápas na domácím hřišti nám vyšel za tři body, konečně jsme se dočkali plného počtu před našimi diváky,“ ulevil si ofenzivní fotbalista Sadské Tomáš Plot. „V obou poločasech jsme byli lepší, šance jsme si vytvořili, ale neproměnili. Podolí mělo jednu velkou šanci v obou poločasech, ale také je neproměnilo. Druhý poločas byl v naší režii, bohužel penaltu jsme neproměnili, tak aspoň že pět minut před koncem nás zachránil místostarosta, který za nás poslední zápasy nastupuje,“ smál se Plot. „V závěrečném utkání jsme získali tři body, doufám, že se všichni uzdraví o budeme kompletní do nové sezony. Teď už nás čeká jenom rozlučka,“ culil se sadský rychlík.

„K soupeři jsme přijeli bodovat, protože byl za námi. Bod by pro nás byl zlatý,“ uvedl po zápase kouč Bílého Podolí Bohuslav Šváb, který litoval inkasované branky těsně před koncem. „Náš brankář podal výborný výkon, ale po hloupé chybě na konci, kdy šel soupeř sám na branku, jsme dostali jediný gól. My jsme měli asi dvě nebo tři velké šance, domácí to zachraňovali na brankové čáře. Štěstí nám prostě nepřálo. Ukázalo se, že musíme hrát až do konce a měli jsme urvat alespoň bod, byli jsme k němu blízko. Bohužel jsme to neubránili do konce a prohráli jsme hloupým gólem. Jinak to bylo remízové utkání,“ uvedl Šváb. A ještě jednou zdůraznil pochvalu pro gólmana Dastycha. „Chytal opravdu výborně. Dokonce domácím zlikvidoval pokutový kop,“ dodal hostující trenér.

Branka: 86. Barták. Poločas: 0:0.