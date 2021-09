Jíkev – Bílé Podolí 5:2

„Zápas se pro nás na začátku nevyvíjel moc dobře, v úvodu jsme po naší nedisciplinovanosti v obraně brzy prohrávali. Soupeř byl od začátku aktivní a také efektivní, když se mu podařilo vytěžit ze svých šancí maximum. Nám se ale podařilo po hezkém přiťuknutí Fichtnera, který poslal do brejku Klimpla, skórovat a vyrovnat tak skóre na obou stranách. Soupeř pak opět dokázal ze standardní situace vstřelit gól, což se pak delší dobu projevovalo na naší nepřesné a nervózní rozehrávce. Za rozhodující pak považuji náš gól do šatny, kdy se Veselý krásně zavěsil do vzduchu a hlavou vyrovnal. Druhý poločas byl zhruba do sedmdesáté minuty vyrovnaný, pak jsme ale během deseti minut hned třikrát využili své šance a pak už to mel soupeř těžké. Hezky jsme kombinovali a leckdy i do plných si vytvářeli další příležitosti. Myslím, že jsme zejména díky naší produktivitě ve druhém poločase zaslouženě získali tři body,“ zhodnotil utkání jíkevský předseda Jan Lebduška.

Branky: 16. a 79. Klimpl, 69. a 76. Fichtner, 43. Veselý – 4. Smutný, 30. Radovnický. Poločas: 2:2.