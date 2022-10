„Luštěnice jsou hodně nepříjemné mužstvo, mají velice dobré hráče po individuální stránce. My jsme to ale urvali týmovým, trpělivým a bojovným výkonem,“ těšilo Libora Palu, kouče Slovanu Poděbrady. „Začínáme se učit bez našich zkušených hráčů jiný systém hry a vychází nám to. A už si v tom začínáme věřit. Stále nám chybí třeba sedm lidí ze základu, ale postupně se někteří hráči vrací a je to znát,“ dodal po těsné výhře Pala.

Sokoleč hrála podle kouče hluboko pod své možnosti. Slaví ale další výhru

Branky: 40. Říha, 90. Švára. – 32. Misař (z PK). ČK: po utkání Semerák (Luštěnice). Poločas: 1:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Říha, Mišák, Šťastný, Sekera, Hran Ca, Ber, Švára, Pacovský (61. Jiráň), Lovětínský (61. Horák, 83. Riesz).