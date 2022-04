Favorit zápasu byl jasný. A také to nakonec ukázal. Hosté však nehráli druhé housle a nechybělo moc, aby si od lídra z Velimi odvezli nějaký ten bodík.

„První poločas byl z naší strany nepovedený. Nehráli jsme dobře, nebojovali, neplnili jsme taktické pokyny a z toho vyplynul bezbrankový výsledek, i přes několik náznaků pološancí,“ uvedl trenér Velimi Radek Kulhánek. „Po přestávkové promluvě zaměřené hlavně na zvýšení bojovnosti, nasazení a větší chuti po zakončení se mám vstup povedl a ve 48. minutě jsme šli do vedení, kdy Kmochův centr z levé strany zapadl až do branky. V té době jsme měli vice ze hry, snažili jsme se o druhou pojišťovací branku, která se nám bohužel, i přes několik šancí, nepodařilo vsítit, a tak přišla branka z ojedinělé šance na druhé straně a bylo vyrovnáno. V té chvíli jsem se rozhodl zapojit do hry ne zcela uzdraveného Vocela, který po necelých pěti minutách na hřišti vyslal do samostatného úniku Šourka, který lobem přes vyběhnuvšího Václavíka upravil na 2:1. Což se nakonec ukázalo, jako akce vítězná,“ oddechl si Radek Kulhánek.

„Myslím, že jsme podali nejlepší výkon za posledních pět utkání,“ pochvaloval si i přes porážku hostující kormidelník Tomáš Staněk. Prohráli jsme, ale měli jsme alespoň na bod. Měli jsme několik slibných brejkových akcí i šance, na remízu to bylo. Nemáme se za co stydět, naše hra dozadu se zlepšuje zápas od zápasu,“ libuje si Staněk.

K lepšímu výsledku nechybělo podle trenéra mnoho. „Lepší produktivita, a také dostáváme laciné góly. Soupeř byl o něco pohyblivější i fotbalovější, ale na šance to bylo asi vyrovnané. Prostě musíme zlepšit produktivitu,“ dodal poděbradský kouč.

Branky: 48. Kmoch, 77. Šourek – 61. Herzán. Poločas: 0:0.

Velim: Drápela – Vokřál, Náděje, Petrů, Kosina – Šourek (79. Nejedlý), Záhora – Martikán (74. Vocel), Dudek (86. Kopáček), Kmoch, Kukal (65. Němec).

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek, Uher, Knobloch, Kubánek, Martínek (79. Suchánek), Hněvsa (86. Orestis), Herzán, Novák, Brabec (57. Havránek), Bora.