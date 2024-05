Městské fotbalové derby v Poděbradech sledovaly tři stovky diváků a skončilo nerozhodně. Oba góly padly po hlavičkách. Bohemia plichtila na svém stadionu se Slovanem. Skóre otevřel v prvním poločase Kořínek, jehož hlavička se otřela o nohu obránce Svobody a gól byl v zápise uveden jako vlastní. O vyrovnání se postaral obránce Soukup, který hlavou usměrnil do sítě trestný kop.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Slovan Poděbrady (1:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Bohemia Poděbrady – Slovan Poděbrady 1:1

„Myslím, že to byla zasloužená remíza a jsme s ní po vývoji utkání spokojeni. Zápas jsme si před hezkou kulisou užili, jsme rádi, ze v utkání nebyly žádné negativní a nenávistné emoce. Takto bych si derby zápasy představoval,“ pochvaloval si hrající trenér Bohemie Poděbrady Tomáš Kubánek.

„Úvod zápasu jsme měli vynikající a tam jsme měli vytěžit rozhodně více. Bohužel Havránek trefil jen tyč. Po vedoucí brance hostů se hra dost vyrovnala, my měli sice více ze hry, ale nebyli jsme nebezpeční,“ popsal první poločas Kubánek. „Druhá půle pokračovala v podobném duchu. Povedlo se nám vyrovnat po standardce a v závěru mohly rozhodnout oba týmy. My jsme se i v deseti snažili o vítězství a Slovan také nevyužil několik příležitostí,“ pokračoval kouč Bohemie, který byl na hřišti jen první poločas.

„Jsem rád, že nadále trvá naše domácí neporazitelnost a ještě větší radost mi dělá, jakým stylem se doma prezentujeme. Pro kluky mám velkou chválu, jak se se zápasem popasovali. To, že utkání neskončí vítězstvím nás mrzí, ale víme, že proti nám není jednoduché hrát a věříme, že v budoucnu to bude ještě těžší,“ je si jistý Kubánek.

„Vstup do utkání nám nevysel dle představ a nutno říci, že za dvacet pět minut byl Mordor fotbalovější a více na balonu. Poté jsme se osmělili i my a byl to Slovan, kdo udeřil, po centru nestárnoucího Jardy Havrdy otevřel skóre Kořínek s pomocí teče domácího obránce. V tu chvíli se změnil obraz hry. Do poločasu měl šanci Saulich po krásné ulici Kořínka a mohlo to být dva nula, ale bohužel neproměnil,“ popsal první poločas derby manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera.

„V poločase jsme si něco řekli a začalo to fungovat. Z ojedinšlé šance domácích perfektně vyběhl Bína a zmenšil úhel Herzánovi. Poté přišla úplně zbyteční standardka, kde se lámal chleba a bohužel to bylo špatně rozebrané z naší strany a bylo vyrovnáno. Najednou jsme byli úplně opaření. Naštěstí to netrvalo dlouho, v zakončeních bohužel zklamali postupně Kafka a Kořínek. Za tuto pasáž jsme si zasloužili vsítit branku, ale špatná koncovka nás provází stále. Konec byl hektický, ale skóre se už neměnilo. Vážím si přístupu našich kluků. Hrajeme to v jedenácti lidech. Musíme být už konečně odměněni. Díváme se teď jen na další týden a nachystáme se na Hlízov,“ přidal Sekera.

Branky: 66. Soukup – 24. vlastní Svoboda. ČK: 79. Novák (Bohemia). Poločas: 0:1.

Bohemia Poděbrady: Málek – Soukup, Hněvsa, Svoboda, Uher (83. Zumas), Kubánek (46. Martínek), Havránek, Králík (76. Křivský), Nykodým (57. Vokatý), Herzán (57. Kalina), Novák.

Slovan Poděbrady: Bína – Koutský, Kafka, Saulich, Kořínek, Bernard, Havrda, Borovička, Štěpánek, Švára, Ber.