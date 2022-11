V poločase udělal hostující trenér dvě změny v sestavě, ale změnu ve skóre ve prospěch Slovanu to nepřineslo. Bohemia kontrolovala vedení. Když pak deset minut před koncem podruhé „žlutě“ fauloval Ber v šestnáctce a Martínek proměnil i druhou penaltu, bylo jasno.

„Každým coulem bylo znát, že jde o netradiční utkání. Kromě velice solidní návštěvy to bylo znát i na hřišti. Ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu a nikam se bezhlavě nehnal. To ale neznamená, že by o zajímavé situace byla nouze. Ošemetné situace se odehrávaly zejména ve vápnech. Po dvou situacích se pískaly pro nás penalty, které jsme dokázali proměnit. Chci věřit tomu, že vítězství je zasloužené, kdy jsme byli odměněni za ochotu a vůli hrát fotbal po celý zápas. Pro nás to ale nebyla žádná procházka Oborou. Hoste zpoza mostu mají totiž soudržný a odhodlaný tým,“ řekl k zápasu kapitán Bohemie Poděbrady Jiří Voříšek.

Sedm domácích zápasů přineslo jen tři body. Jeden bral Union s Býchory

„Propadli jsme totálně hlavně v první půli. Po chybách jsme dostali první branku po standardní situaci a pak se proti nám kopala penalta. V obou případech jsme měli míč na noze a mohli jsme jej poslat do bezpečí. Ale tím jsme prohráli zápas,“ litoval Libor Pala, trenér Slovanu Poděbrady. „Kdybychom to do půle uhráli bez branek, tak bych věřil, že něco uhrajeme. Domácí mají ve středu šikovné hráče. My jsme si to prohráli sami, soupeři jsme nabídli dvě penalty a pak jsme dostali červenou kartu. Bylo to o individuálních chybách a to rozhodlo. Udělali jsme je my a pak už jsme tahali za kratší konec. Bohemii jsme byli skoro vyrovnaným soupeřem a výsledek asi neodpovídá průběhu hry. Tak to ale je a my jedeme dál,“ řekl odhodlaně kouč Slovanu.

Bohemia – Slovan 3:0

Branky: 17. Kalina, 39. a 80. Martínek (obě z PK). ČK: 80. Ber (Slovan). Poločas: 2:0.



Bohemia Poděbrady: Málek – Voříšek, Uher, Schulz (86. Hoznauer), Kubánek (84. Zumas), Martínek, Hněvsa, Králík, Novák, Kalina, Havránek (89. Křivský).



Slovan Poděbrady: Hadvičák – Švára, Hran Ca, Sekera, Borovička, Šťastný, Mišák (65. Havrda), Pacovský (46. Jiráň), Lovětínský (46. Riesz), Ber, Říha.