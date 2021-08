Slovan Poděbrady – Čelákovice 1:4

Oba celky se musely vyrovnat s absencí čtyř hráčů. A lépe se s tím popasoval Union. A to i přesto, že hodně brzy jako první inkasoval. Jenže jeho brejkové situace v dalším průběhu přinášely ovoce. Nakonec domácí gólman Hadvičák kapituloval čtyřikrát.

„Kouzlo se ztratilo,“ povzdechl si po zápase trenér poděbradského Slovanu Libor Pala. „Po dlouhé době jsme doma prohráli. A zavinili jsme si to sami. Chyběli nám čtyři hráči, hráli jsme vlastně bez útoku. Vedli jsme a vypadalo to dobře. Mohli jsme i přidat druhý gól. Jenže nedali jsme a soupeři se dařily brejky. My prostě nemáme střelce a chybějící čtyři hráči byli znát,“ uvedl kouč Pala.

„Jeli jsme k zápasu bez čtyř hráčů a znovu jsme se báli, že bude absence hráčů znát. Ale kluci k tomu přistoupili dobře. Měli jsme mraky šancí a měli jsme rozhodně nastřílet více gólů. Hodně jsme toho ale zahodili. Třeba Haloun měl zaděláno na hattrick. Hráli jsme na brejky a vepředu jsme měli rychlost. Ale kluci to odpracovali,“ těšilo hostujícího kormidelníka Radka Skuhravého.

Branky: 7. Stánok – 17. a 23. Haloun, 47. Kadeřábek, 78. Kovalov. Poločas:

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Sekera (64. Pacovský), Štěpánek, Znamínko, Havrda, Bernard, Hran Ca, Mišák (89. Pelikán), Ber, Stánok (53. Hron), Borovička.

Union Čelákovice: Janda – Nesládek, Vacek, Filip (89. Bílek), Kolovecký, Kovalov (79. Linka), Kadeřábek (87. Pitrůn), Pánek (85. Štrobl), Konečný, Arazim, Haloun (88. Choura).