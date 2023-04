Po porážce ve Staré Boleslavi si odpočinuli, protože jejich zápas na Pšovce Mělník byl odložený. V dalším kole I.A třídy ale fotbalisté Slovanu Poděbrady uspěli na půdě vlašimské rezervy. Rozhodující gól dal v 51. minutě Šulc.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Polaban Nymburk (1:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Vlašim B – Slovan Poděbrady 1:2

„Hrálo se na hodně těžkém terénu. Před utkáním to vypadalo, že se bude hrát na umělce, ale trenéři se shodli na tom, že chtějí hrát na přírodní trávě. Terén bylo hodně podmáčený. My jsme podali bojovný výkon oceněný třemi body. Hráli jsme zodpovědně zezadu, kluci plnili přesně to, co měli,“ okomentoval utkání předseda poděbradského Slovanu Michal Lovětínský.

Branky: 36. Jíra – 6. Štěpánek, 51. Šulc. ČK: 63. Diao. Poločas: 1:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Saulich, Borovička, Šťastný, Šulc (76. Pacovský), Říha, Kafka, Riesz, Havrda (38. Ber), Štěpánek, Mišák (90. Bulíř).