„Kdybychom dali nějaké góly v prvním poločase, kdy jsme měli řadu šancí, mohlo to vypadat jinak. Jinak ale soupeř dobře bránil a z brejků nás trestal. My jsme chtěli hrát, ale oni byli šikovní a potrestali nás za to, že my jsme své šance nedali,“ vyprávěl po utkání trenér poděbradského Slovanu Libor Pala. „Soupeř má oproti minulé sezoně jiné mužstvo, má šikovné hráče a hráli slušný fotbal. Každopádně se s nimi hrát dalo. Nedali jsme ale své příležitosti a proto takový výsledek,“ uvedl Pala.

FOTO: V Bohemii se Brabec příliš neprosadil, teď ji zasadil hattrick

Branky: 34. Jiráň – 43. a 67. Pažout, 57. Honc, 73. Bělik. Poločas: 1:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Sekera, Štěpánek, Ber, Bernard, Švára, Mišák (60. Znamínko), Kanaval (60. Hron), Šťastný (66. Lovětínský), Jiráň (87. Halík).