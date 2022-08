„Jsem z toho smutný. Letěl jsem na zápas až ze Zlína, nakonec se nehrálo,“ ulevil si trenér Sokolče Jan Hlavatý. „My jsme hrát chtěli, ale domácí moc ne. Na druhou stranu půlka hřiště byla celkem dobrá, ale druhá byla úplně pod vodou. Takže by hrozilo zranění hráčů,“ přidal Hlavatý, „Je jasné, že by to hráči zorali. K utkání jsme dojeli, přijeli i naši fanoušci, ale zase jsme jeli domů. Tak to prostě je,“ hlesl kouč Sokolče.