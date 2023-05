Po třech porážkách v řadě se chtěli vrátit na vítěznou notu. A povedlo se jim to náramně. Fotbalisté Polabanu Nymburk srazili v dalším kole krajské I.A třídy na svém hřišti třemi brankami mužstvo Dolního Bousova.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Čelákovice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Polaban Nymburk – D. Bousov 3:1

„Po třech prohrách v řadě jsme potřebovali bodovat a odpovídalo tomu i nasazení,“ pochvaloval si jeden z nymburských trenérů Radek Hanuš. „Ve druhé minutě jsme neproměnili penaltu, v sedmé inkasovali gól ze šedesáti metrů. To nám situaci nijak neulehčilo, ale musím kluky pochválit za další průběh. Nepoložilo nás to na lopatky a vydrželi jsme v taktice, kterou jsme si před utkáním naordinovali. Do poločasu se nám podařilo srovnat skóre a poté jsme ještě dvě branky přidali. Proti silnému soupeři jsme zvládli standardní situace a to rozhodlo,“ byl rád kouč Polabanu.

Branky: 39. a 69. Kotek, 81. Wiehl – 8. Bělík. Poločas: 1:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Šubrta, Drobný, Daněk, Hoffmann, Hrdlička, Kotek (82. Protivný), Vacík (88. Kukla), Wiehl (90+3. D. Filip), R. Novotný (66. Ruszó), Hobík (73. M. Novotný).