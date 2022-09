„Soupeř byl slaboučký, bylo to jen o našich gólech,“ načal hodnocení vítězného zápasu trenér Slovanu Poděbrady Libor Pala. „V prvním poločase se ním podařilo dát jedinou branku, navíc soupeř vyrovnal po naší špatné rozehrávce. Pak to bylo z naší strany nervózní a nevěřili jsme si, první půle byla nic moc. Pak jsme to prolomili, když jsme hru oživili několika střídáními a začalo to fungovat. Rozdíl kvality se projevil i ve skóre,“ přidal Pala.

Branky: 16. Mišák (z PK), 53. Švára, 72. Šťastný, 75. a 88. Riesz – 21. Lažan. Poločas: 1:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Borovička, Sekera (75. Znamínko), Říha (44. Ber), Mišák, Kanaval (69. Hran Ca), Šťastný, Riesz, Švára, Pacovský, Magera.