Nespeky – Poříčany 5:2

Byl to zápas blbec pro Poříčany. „Už od 10. minuty, kdy se nám zranil stoper Štěch, se nám nedařilo. Nikdy bych neřekl, že jeden hráč může ovlivnit výkon mužstva. Celou sestavu jsme museli zpřeházet, a bylo hned vidět, že je zle. Domácí byli ve všech směrech lepší, a do kabin šli zaslouženě za stavu 2:0,“ uvedl poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal.

Druhá půle začala pro Poříčany opět špatně. „Zranil se nám Ondra Puk. Proto šel na stopera další hráč a domácí nás stále přehrávali a přidali další gól. Poté Gajdasz udělal sám krásnou akci a snížil. O chvilku později jsme se radovali opět, kdy Nádeníček ze standardky udeřil. Místo toho, abychom využili to, že jsme psychicky nahoře, opět jsme inkasovali. Mohli jsme lépe vyřešit finální fázi, bohužel z toho přišel brejk a 4:2. Domácí pak přidali ještě gól a zvítězili,“ shrnul Šmejkal.

„Domácím gratuluji, podali velmi dobrý výkon. My jsme nehráli na sto procent, a to se nechci vymlouvat na zranění hráčů. Ale je to fotbal a za týden hrajeme znovu,“ dodal Šmejkal.

Branky: 14. Kukač, 33. vlastní O. Puk, 64. Kučaba, 77. Klauz, 79. Večera (z PK) – 68. Gajdasz, 70. Nádeníček. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Kinčl. Diváci: 120. Poločas: 2:0.

Poříčany: Janocsko – Zdeňka, Šmidrkal, Štěch (9. Pergl), Prejsek – Gajdasz, O. Puk (54. Stárek), Ramšák, Janda, Vild (46. J. Puk) – Nádeníček.

Markéta Stiborová