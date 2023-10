Po pěti výhrách za sebou mohli pomýšlet na nejvyšší příčky tabulky krajské I.A třídy, jenže na půdě soupeře neuspěli. Přitom byli hodně blízko. Fotbalisté Bohemie Poděbrady prohráli u nováčka v Psárech, když druhou rozhodující branku dostali dvě minuty před koncem.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Bohemia Poděbrady (0:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Psáry – Bohemia Poděbrady 2:1

„Jsme smutní, jelikož jsme byli tak blízko. Psáry jsou na papíře jeden z nejsilnějších týmů soutěže, přesto jsme se jim dokázali vyrovnat, navíc na hřišti velmi malých rozměrů hlavně do šířky,“ načal hodnocení hrající trenér poděbradské Bohemie Tomáš Kubánek. „V úvodu byli domácí lepší a zaslouženě vedli, ale postupem času jsme utkání stále více a více vyrovnávali. Vokatý ale trefil jen břevno. Druhou půli jsme v poli měli asi o maličko více ze hry. Nejprve Nykodým vstřelil gól z ofsajdu, pak šel Novák sám na brankáře, který ho vychytal. Jinak jsme se do žádných vážných zakončení nedostávali. Až v 82. minutě pohotově vyrovnal Křivský. Bohužel dvě minuty před koncem jsme inkasovali z rohu,“ litoval Kubánek. „Utkání by remíza slušela. Bohužel jsme v zápase přišli o tři zraněné hráče, snad se nám dají co nejdříve dohromady. Příští týden nás čeká regionální derby s Lysou. Naším cílem do posledních dvou kol je jednoznačně získat šest bodů,“ dodal kouč Bohemie.

Branky: 12. Pek, 88. Kováč – 82. Křivský. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Uher (51. Schulz), Svoboda, Vokatý (46. Zumas), Nykodým, Hněvsa, Králík (40. Křivský), Novák, Kalina (85. Pinkas), Havránek, Soukup.