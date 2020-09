Čáslav B – Slovan Poděbrady 0:2

„Byly to zbytné nervy,“ hlesl po utkání trenér Slovanu Poděbrady Michal Lovětínský. „Po kovidové pauze jsme byli plni očekávání, ale do zápasu jsme vstoupili kvalitní hrou a presinkem. Hned se nám podařilo proměnit první dvě šance, které jsme si vytvořili,“ oddech si kouč Lovětínský. „Po té pauze jsme se báli, jak na tom budeme na balonu a trochu se to na nás projevilo. Přestali jsme hru kontrolovat a šance měli i domácí. Druhou půli jsme zápas slušně dohráli,“ dodal kouč Slovanu.

Branky: 12. Švára, 20. Jiráň. Rozhodčí: Pejša. ŽK: 3:1. Diváci: 50. Poločas: 0:2.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Sekera, Borovička, Štěpánek, Ber – Švára, Havrda (55. Znamínko), Bernard, Nikulin (50. Myšák) – Jiráň (46. Šulc), Hran Ca (89. Pacovský).