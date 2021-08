Žiželice – Sadská 2:5

„Do našeho vedení jedna nula jsme hráli perfektně, to trvalo asi deset minut. Pak to byla hrůza, nevím, co se stalo. Domácí skóre otočili, naše hra byla katastrofální. V poločase jsem musel v kabině hodně zvýšit hlas a po změně stran jsme domácí přejeli. Už v prvním poločase jsme mohli i přes mizerný výkon vést třeba pět dva. Co ale nedáme, to je do nebe volající, nedaří se nám v koncovce. V prvním poločase jsme usnuli na vavřínech, ale ve druhém dějství jsme to otočili. Mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem,“ řekl k zápasu hrající kouč Sadské a střelec dvou branek Milan Svoboda.

Branky: 22. Martinek, 39. Apiján – 9. a 58. Svoboda (z PK), 53. a 86. Plot, 80. Vlasák. Poločas: 2:1.