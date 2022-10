„Byly to hodně těžce odpracované tři body. Musím uznat kvalitu soupeře v jeho dobré defenzivní činnosti,“ chválil svůj tým i soupeře trenér Sokolče Jan Hlavatý. „První půlhodinu utkání jsme soupeře zatlačili na jeho polovinu hřiště, ale to bylo tak asi všechno. Byli jsme bezzubí směrem do finální koncovky. Koncem druhého poločasu se hra vyrovnala a i soupeř měl náznaky ohrožení naší branky. Nicméně poločasový výsledek byl 0:0. V poločase jsme s hráči probrali, kde máme rezervy a proběhlo i střídání směrem do ofenzivy. Po celý druhý poločas jsme byli jednoznačně aktivnější a náš tlak vystupňovali až v branku Peterky. V nastavení pak dovezl do prázdné branky soupeře míč Snop, který získal při rohu Hradiště, které vyslalo ohrozit naší branku i svého brankáře,“ popsal důležité momenty utkání Hlavatý. „Děkuji všem svým hráčům, kteří utkání odpracovali velmi dobře a myslím, že zaslouženě zůstaly body doma v Sokolči,“ těšilo kouče vítězného celku.

Branky: 82. Peterka, 90+3. Snop. ČK: po utkání Kohout (trenér hostí). Poločas: 0:0.

Sokoleč: Gabriel – Trumpus (74. Honc), L. Svoboda, Provazník (46. Peterka), R. Hruška, Skokan, Kozel, Snop, Javorek (90. Čáp), Hlaváč, T. Svoboda.